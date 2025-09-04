【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は３日（日本時間４日）、敵地でのパイレーツ戦に１番指名打者で出場し、右中間を破る二塁打を放つなど５打数２安打だった。ドジャースは０―３で敗れた。体調不良のために先発登板を回避した大谷だったが、２試合連続で複数安打をマークした。五回、甘いチェンジアップを振り抜くと、ライナー性の打球は右中間を真っ二つ。フェンスまで到達