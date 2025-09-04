ANNA SUIとサンリオのマイメロディ・クロミのコラボレーションアイテムが、9月10日(水)より登場♡ 今回のテーマは“アメリカンダイナー”。ウェイトレス姿のマイメロディとクロミが描かれたバッグやスマホケース、チャームなど、デイリーに活躍する全6アイテムが揃います。遊び心と華やかさを兼ね備えた限定コレクションを、ぜひチェックしてください。 デイリー使いにぴったりの