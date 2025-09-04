冬の全国高校サッカー選手権の出場権をかけた三重県大会の組み合わせ抽選会が、3日、三重県津市で開かれました。今年の三重県大会には大会連覇を狙う津工業高校や、今年の県高校総体で優勝した四日市中央工業高校など44の合同チームを含む55校、46チームが出場します。抽選会には各チームのキャプテンらが出席し、くじを引いて組み合わせを決めました。続いて開会式が開かれ、四日市中央工業高校の丹羽伶介キャプテンが選手宣誓し