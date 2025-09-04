9月に入ったとはいえまだまだ暑い日が続いていますが、涼やかさが感じられる松阪市の竹林街道を取材しました。地元の人たちでつくる「美濃田町まちづくり実行委員会」が荒れ果てていた竹林を2016年から整備して手入れを行っている竹林街道で、散策道は約180メートルあり、竹並木を進むと周囲の喧騒は次第に消えて野鳥とセミの声が時折響き、心なしか涼しく感じます。実行委員長の田中さんは「今年の夏の暑さで鉢植えの竹の水やりや