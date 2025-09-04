3日も三重県内は気温が上昇しました。最高気温は桑名市で、37.5℃と体温を上回る危険な暑さになったほか、四日市市、伊賀市、亀山市で35℃以上の猛暑日となりました。一方で、日本の南海上の熱帯低気圧が台風に発達し、5日には東海地方に最接近する見込みで、県内では4日から5日にかけて非常に激しい雨が降り、大雨になる恐れがあります。4日、予想される1時間降水量は多いところで北中部・南部ともに50ミリ、5日も激しい雨や非常