三重県内で交通事故による死者の数が大幅に増えていることを受け、県内各地で交通事故の防止を呼びかける啓発活動が行われました。三重県内では、今年に入ってから2日までに、交通事故による死者が38人と去年の同じ時期に比べて10人増加し、このうち65歳以上の高齢者が25人で全体の6割以上を占めています。これを受けて三重県は2日、2023年4月以来となる交通死亡事故多発警報を発令しました。鈴鹿市では3日、ショッピングセンター