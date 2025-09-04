中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が3日、北京の天安門広場で開催された。同日午前、戦闘機編隊が天安門広場上空を飛行し、観閲を受けた。新華社が伝えた。編隊は「殲16D」「殲20」「殲20A」「殲20S」「殲35A」で構成。中国が独自開発した新型ステルス戦闘機である殲35Aは、制空作戦任務に加え、対地・対艦のさまざまな突撃任務を遂行可能で、ステルス作戦や対ステルス作戦において重要な戦力となる