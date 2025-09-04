国内外の被災地支援などに役立ててもらおうと、3日、三重県四日市市に本社を置く自動車販売会社トヨタカローラ三重と、ネッツトヨタノヴェル三重が、日本赤十字社三重県支部に寄付金を贈りました。贈呈式では、トヨタカローラ三重の永井宏明会長兼社長とネッツトヨタノヴェル三重の永井秀貴社長から、日本赤十字社三重県支部の山川晴久事務局長にあわせて100万円の目録が手渡されました。目録を受け取った山川事務局長は「人間を救