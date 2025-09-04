実業家でありながら、芸術家としても名をはせた川喜田半泥子の流れを汲む、三重県津市の陶芸家・藤村州二さんの作品展が、3日から津市の百貨店で始まりました。藤村さんは、半泥子の愛弟子・坪島土平（土は点あり）に師事し、半泥子の精神を受け継ぎながら、津市内の窯で多彩な作品を生み出しています。作品展は、松菱の創業70周年を記念して開かれたもので、藤村さんが松菱で個展を開くのは約3年ぶりとなり、会場には新作を中心に