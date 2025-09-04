四国でも大規模な被害が予想されている南海トラフ地震を想定した初動対応の訓練が香川県高松市で行われました。 四国地方整備局の総合防災訓練です。南海トラフ地震など大規模災害への対応強化をと毎年行われていて、四国に約20か所あるすべての事務所が参加しました。 災害対策用のヘリコプターや、カメラを載せた車からリアルタイムで映像を伝送するなど、デジタル機器を使った迅速な情報収集が行われたほか、災害発生時