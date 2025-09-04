飼育している犬1匹に、獣医師ではないのに分娩誘発剤を注射した疑いで、香川県丸亀市のペットショップ経営者の女が逮捕されました。 獣医師法違反の容疑で逮捕されたのは、丸亀市山北町に住むペットショップ経営者の女（60）です。警察によりますと女は昨年8月8日、獣医師ではないのに、飼育していたトイプードル1匹に分娩誘発剤を注射した疑いが持たれています。子犬を生ませるためとみられています。 警察の調べに対し女