ＡＢＥＭＡは４日、柴咲コウ主演のオリジナル連続ドラマ「スキャンダルイブ」を１１月１９日から無料配信することを発表した。全６話。柴咲は「３５歳の少女」（日本テレビ系）以来５年ぶりのドラマ主演。初共演となる川口春奈と「芸能事務所社長」ＶＳ「週刊誌記者」の構図で、スキャンダルをきっかけに激しく争う。芸能事務所代表の井岡咲（柴咲）は、独立４年にして看板俳優が悲願の地上波ドラマ主演に決まる。すると週刊誌