【中島輝士怪物テルシー物語（４９）】１９８９年４月８日は東京ドームに南海からダイエーとなったホークスを迎えての開幕戦となりました。日本ハムの開幕投手は西崎幸広、ダイエーは山内孝徳さん。スコアボードには懐かしい名前がずらりと並んでいました。日本ハムのオーダーは１番中堅に同期入団のルーキー・鈴木慶裕が入り、２番二塁は名手の白井一幸さん、３番指名打者・イースラー、４番左翼・ブリューワ、５番一塁・大島