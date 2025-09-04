名古屋市や横浜市の小学校に勤務する教員からなる“変態教員グループ”が女児の下着姿などを盗撮・共有していた事件。グループの一員で、愛知県警熱田署捜査本部に性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕された石川勝也容疑者（28）＝横浜市戸塚区名瀬町＝は、サッカーの強豪校出身で、社会人チームではFWとして活躍していたという。 葉山町教育委員会は3日夜に会見を開き、教育長が「慚愧に堪えない思