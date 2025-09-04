JR九州によると、4日午前10時27分ごろ、長崎線伊賀屋〜佐賀で列車が走行中に異常な音を感知した。この影響で同11時10分現在、同線鳥栖〜江北や西九州新幹線武雄温泉〜長崎、鹿児島線博多〜鳥栖、佐世保線江北〜武雄温泉で列車に遅れが出ている。