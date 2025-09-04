［U-23アジア杯予選・第１節］日本 ３−０ アフガニスタン／９月３日／トゥウンナ・スタジアムA代表が昨年６月にワールドカップの２次予選で戦った、ヤンゴン市内のトゥウンナ・スタジアムでの一戦。インフラが十分とは言えないミャンマーは停電することも多く、ヤンゴン市内であっても１日２回ほど瞬間的に止まるケースがあるため、試合中に電力の共有が止まったとしても不思議ではない。環境も悪く、ピッチは劣悪。天気も雨