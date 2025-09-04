横浜F・マリノスは９月４日、大津高のDF村上慶の2026シーズンの加入内定を発表した。村上は、182センチ・72キロのサイズを誇る大型SB。24年にはU-17日本代表に選出された将来有望な18歳は、横浜FMの公式サイトで以下の通りコメントした。 「このたび、2026シーズンから横浜F・マリノスに加入することになりました、熊本県立大津高等学校の村上慶です。幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、横浜F・マ