北海道・ＪＲ函館線の踏切で、トラックが架線を切断した影響で停電が発生し、滝川から旭川駅間の上り線が現在も運転見合わせとなっています。運行見合わせとなっているのは、ＪＲ函館線の滝川から旭川駅間の上り線です。ＪＲ北海道などによりますと、深川市内にある踏切でトラックが架線を切断して、午前8時15分ごろから停電が発生した影響ということです。札幌から旭川間の特急ライラックや特急カムイなど、あわせて1４本が運休し