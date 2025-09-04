俳優の秋野暢子（68）が4日、自身のインスタグラムを更新し「今日、孫が1歳になりました」と報告。孫は「もう、歩いてます。ちょっと早いのです。びっくり」と話し、バランス良く立っている初孫の近影を公開した。【写真】「もう歩くんですね」「可愛い」1歳を迎えた秋野暢子の初孫秋野は「あっという間の1年です。昨年の今日、元気に産まれてきた子に命が繋がる大切さを感じ 教えて貰った事を改めて思い出しています」としみ