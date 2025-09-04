元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリ（31）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。松浦亜弥の代表曲「Yeah! めっちゃホリディ」を踊ったダンス動画を公開した。【写真】「キレキレ！」あややの代表曲を踊る餅田コシヒカリ「100kg女子が踊る『Yeah!めっちゃホリディ』」とした動画で、餅田は「ホーリディッのところで足首潰れるかと思った」とユーモアを交えキレキレのダンスを披露。続けて「水着買ったから