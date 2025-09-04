台風15号の北上に伴い、高知県では未明から局地的にやや強い雨が降っています。きょう夕方からあす朝にかけては線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。きょう予想される1時間雨量は、多いところで70ミリ、あす正午までに予想される24時間雨量は、多いところで300ミリとなっています。気象台は県中部と西部に大雨警報を出し、低い土地の浸水や河川の増水・氾濫に警戒するよう呼びかけています。JR土