けさ発生した台風15号は、きょうにも九州にかなり接近する予想です。九州南部から東海地方にかけての広い範囲で線状降水帯が発生しやすくなるとして、気象庁は厳重な警戒を呼びかけています。台風15号はきょう午前11時に、鹿児島県種子島の南およそ60キロにあって、時速30キロで北に進んでいます。中心の気圧は1002hPa、中心付近の最大風速は18メートル。最大瞬間風速は25メートルです。台風がこのまま進むと、きょう昼すぎから夕