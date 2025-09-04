【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）【映像】大谷、想定外の打球→投手の体勢がおかしくなる9月2日（日本時間9月3日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った打球が話題となっている。6-9、ドジャース3点のビハインドで迎えた9回表・ドジャースの攻撃、無死一塁の場面で打席に立った1番・大谷は、マウンド上の5番手デニス・サン