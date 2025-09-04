客や利用者などからの過度なクレーム、いわゆる「カスハラ」から職員を守るため、熊本市は11月から新たなシステムを導入すると明らかにしました。 【写真を見る】職員約8割が「電話でハラスメントを受けた」熊本市 11月から電話の録音システムを順次導入 津田善幸 総務局長「実態把握に努めるとともに、様々な対策の効果検証を行い、カスタマーハラスメント対策をさらに推進する」 熊本市の去年のアンケー