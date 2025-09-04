StoreProは9月3日、キャッシュレス決済非対応の店舗がまねく機会損失の実態調査の結果を発表した。調査は2025年8月13日〜8月15日、日常的にキャッシュレス決済を利用している20代〜60代1,000人を対象に、インターネットで行われた。○消費者がよく使う決済手段普段よく利用している決済手段は何ですか?/キャッシュレス決済を利用する主な理由は何ですか?「普段よく利用している決済手段」について尋ねたところ、「QRコード決済(Pay