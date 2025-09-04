味の素が展開する「グリナ」とエアウィーヴは10月17日、質の高い睡眠を提供するコラボレーション企画第1弾として、「ストレス軽減!ぐっすり快眠宿泊プラン」を横浜ベイホテル東急(神奈川県横浜市)で開始する。ストレス軽減!ぐっすり快眠宿泊プラン睡眠サポートサプリメント「グリナ睡眠ケア&ストレスケア」の主成分であるアミノ酸"グリシン"は、入眠時の深部体温を低下させ、すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質を向上、翌日