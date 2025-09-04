札幌2歳Sのステップレース 主力である新馬組が［５・５・７・51］と３着以内の半数以上を占めている。 未勝利組は［４・２・０・25］だが、勝率と連対率は新馬組を上回っている。 ＯＰ特別組は［１・３・３・18］。勝ち馬こそ１頭しかいないものの、軽くは扱えない。 地方所属馬は［１・１・１・４］。 前走でＯＰ特別を勝った２頭はどちらも馬券に絡んでいるので、条件を満たした馬は必ず買い目に加えておきたい。 札