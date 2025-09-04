東京時間10:54現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝17030.00（-22.00-0.13%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3607.00（-28.50-0.78%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場ではドル安から上昇した金先が反落し、東京金もマイナス圏