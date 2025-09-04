【新興国通貨】朝はドル安スタートも、その後元安、株式投機抑制報道が重石＝中国人民元 ドル人民元はドル全面安の流れを受けて昨日終値７．１４台前半からドル安元高の７．１３台後半スタート。７．１３８２を付ける動きを見せた。しかし、中国金融規制当局が株式投機の抑制を検討と報じられたことで一気に元安となり、前日終値前後に戻した。ドルオフショア人民元は７．１３６２を付けたところから７．１４台半