タケノコを食べるシンシン。（８月２１日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都9月4日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地でこのほど、パンダのシンシン（真真、中国名「仙女」）がタケノコを食べる様子が撮影された。シンシンは東京・上野動物園で生まれたシャンシャン（香香）の母で、2024年に中国に返還された。