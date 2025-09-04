ガリ地区の阿里暗夜公園で撮影した銀河。（８月２２日撮影、天津＝新華社配信／代玲)【新華社天津9月4日】中国西蔵自治区は標高が高く、空気が薄く光害が少ないため、世界有数の天文観測地の一つとされる。国内の写真家チームがこのほど、同自治区で流れ星や瞬く星々、壮大な銀河などを撮影した。（記者/周潤健）ガリ地区普蘭県の拉昂錯（ラークシャスタール湖）で撮影した納木那尼（ナムナニ）峰と銀河。（８月２１日撮影、天津