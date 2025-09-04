トランプ関税をめぐり、赤沢経済再生担当大臣がワシントンへ出発しました。一連の関税協議での訪米は10回目です。【映像】トランプ大統領と握手を交わす赤沢大臣「事務的な協議は整ったということで、閣僚級で協議をすべきことを協議をするために、今から渡米をいたします」（赤沢経済再生担当大臣）赤沢大臣はまた、相互関税の修正と自動車関税を引き下げる大統領令について、「可及的速やかに発出してもらうことが必要」と強