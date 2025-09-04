◇ナ・リーグドジャース0―3パイレーツ（2025年9月3日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数2安打で2試合連続マルチ安打と奮闘も打線がつながりを欠き、チームは連敗を喫した。ナ・リーグ西地区2位のパドレスが敗れたため、首位ドジャースとの2.5ゲーム差は変わらず、地区優勝マジックは20に減らした。しかし、ナ・リーグ中地区最下位