将棋のALSOK杯第75期王将戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社特別協力）は4日午前10時、大阪府高槻市の関西将棋会館で豊島将之九段（35）と大橋貴洸七段（32）の2次予選決勝が始まった。振り駒の結果、先手は大橋になり、戦型は角換わり腰掛け銀へ進んだ。10手目に角交換が起き、37手目▲5六銀と両者の右銀が5筋の歩の前へ躍り出た。戦型が角換わり腰掛け銀に決まった直後、豊島が動いた。38手目△4二金。さらに40手目で