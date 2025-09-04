アメリカのトランプ大統領はロシアとウクライナとの和平交渉をめぐり、プーチン大統領への「メッセージはない」と述べ、ロシアの対応次第で追加の制裁を科す考えを示唆しました。【映像】中国訪問中のプーチン大統領「プーチン大統領へのメッセージはない。彼は私の立場を理解している。いずれにせよ決断を下すだろう」（トランプ大統領）トランプ大統領は3日、記者団に対し、プーチン氏の決定がアメリカにとって満足できない