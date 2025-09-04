柴犬の驚きの寝相がSNSで話題を集めており、驚きの声が相次いでいる。【映像】柴犬の衝撃寝相に仰天投稿したのは、白柴米子（こめこ）さん（@kmk250301）。「心臓出た、やめて」というコメントとともに、ケージの中で首がすごい角度に曲がった状態で寝ている愛犬・米子ちゃんの写真を投稿した。「首が折れてる!?」柴犬の驚きの寝相投稿を見た人からは「いくら気持ちよさそうに寝てても起こしたくなりますねこれは…」「心臓