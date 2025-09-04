日本相撲協会は４日、公式インスタグラムで９秋場所前後に断髪式を行う親方３人を紹介した。「九月場所前後、マゲに別れを告げる親方たち」と記し、岩友親方（元碧山）、湊川親方（元貴景勝）、振分親方（元妙義龍）の３ショットをアップ。ファンの注目は現役引退後に激ヤセした湊川親方で、断髪式は１０月４日に両国国技館で行われるが、すでにチケットは完売となっている。ファンも「きっとイケメン親方になられますね」「