秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまは、自身が総裁を務める「日本工芸会」の展示をご覧になりました。【映像】作品を鑑賞される佳子さま佳子さまは午前9時ごろ、東京・中央区で3日から始まった「日本伝統工芸展」の会場を訪問されました。佳子さまは「日本工芸会」の総裁で、自ら「総裁賞」に選んだ藤の花をイメージした硝子の重箱を改めてご覧になりました。佳子さまは「池に写っている藤を覗き込んでるような気持ちになって、美