4日午前11時34分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は浦河沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の函館市、厚真町、安平町、むかわ町、それに新ひだか町です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道函館市厚真町安平町むかわ