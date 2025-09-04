子どもが友達の家で盗みをしたと知ったら、頭の中が真っ白になりますよね……。「まさか自分の子どもが」と思ってしまいます。しかし、子どもなりに理由があるようで？今回は、自分の子どもが盗みをしてしまったお母さんのエピソードをご紹介します。どうしても欲しかったら…「娘が小学4年生だった頃、『メイクをしたいからメイク用品を買って』とねだられました。まだ小学生なのにメイクなんて……と思い、娘が欲しがっても無