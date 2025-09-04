ガールズグループ「TWICE（トゥワイス）」のJEONGYEON（ジョンヨン）、JIHYO（ジヒョ）、CHAEYOUNG（チェヨン）が、アニメ「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」のオリジナルサウンドトラック（OST）「Takedown」を歌ったバージョンが3日、米ビルボードチャート「ホット100」の50位に入った。また14枚目ミニアルバム「STRATEGY」のタイトル曲「STRATEGY」は、先週より6ランク上昇し、51位となり、6週連続でランクインした。同ア