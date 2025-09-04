ＩＫホールディングスが一時５％高となり、年初来高値を更新した。４日午前１０時３０分、８月度の連結月次情報を開示した。連結売上高は前年同月比３０．２％増の１４億１４００万円と大幅な増収となり、好感されたようだ。前年同月比で２カ月連続のプラスとなり、増収率は昨年１０月以来の高水準となった。韓国コスメのコンビニエンスストアでの販売が始まったことを背景に、セールスマーケティング事業の売