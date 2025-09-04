リバプールは3日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズに向けた登録メンバーを発表した。DFフィルヒル・ファン・ダイクやFWモハメド・サラーなど主力選手が名を連ねる中、MF遠藤航もリスト入り。今夏加入のMFフロリアン・ビルツやFWアレクサンデル・イサク、注目の17歳FWリオ・ングモハも選出された。その一方で、プレミアリーグ開幕戦のボーンマス戦(○4-2)で決勝点を挙げたFWフェデリコ・キエーザはメンバー