ファジアーノ岡山の新たなホームスタジアムの建設に向けた署名活動に、きのう（3日）、ファジアーノの選手も参加して協力を呼びかけました。 「署名活動を行っています。ご協力のほどよろしくお願いします」 今年6月に始まり、今月末まで行われる“新スタジアムの整備を要望する署名活動”です。きのう（3日）はラストスパートに向け、JR岡山駅でファジアーノの選手5人も参加し協力を呼びかけまし