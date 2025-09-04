「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１１時現在で、アイシンが「買い予想数上昇」で５位となっている。 トヨタ自動車を主要取引先とする自動車部品メーカー大手のアイシンが７月３１日に発表した２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算は、最終利益が前年同期比２．９倍の３９５億５７００万円と大幅な増益となった。トランプ米政権の関税政策による自動車業界