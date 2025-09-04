ピーエス・コンストラクションが朝安後に切り返した。この日、同社が開発した環境負荷低減型コンクリート「スチームレスプレキャストコンクリート（ＳＬＰＣ）」が、国土交通省東北地方整備局の工事に初めて採用されたと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。岩手県奥州市で行われている新大深沢橋上部工工事に採用された。ＳＬＰＣは速硬性に優れたプレキャスト部材用コンクリートで、蒸気