台風15号(ペイパー) 【画像】全国の今後の天気 2025年9月4日10時45分発表気象庁 4日10時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    種子島の南約80km中心位置    北緯29度55分 (29.9度)東経131度00分 (131.0度)進行方向、速さ    北 30 km/h (15 kt)中心気圧    1002 hPa中心付近の最大風速 