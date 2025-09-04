4日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数773、値下がり銘柄数544と、値上がりが優勢だった。 個別ではショーケースがストップ高。ウェルディッシュ、イトーヨーギョー、水道機工は一時ストップ高と値を飛ばした。ホーブ、太洋基礎工業、大盛工業、イチケン、富士ピー・エスなど71銘柄は年初来高値を更新。ファインシンター、ラピーヌ、イワブチ、日