バレーボール女子の「世界選手権（2025世界バレー）」は3日、タイ・バンコクで準々決勝2試合が行われ、世界ランキング4位の日本は、同8位のオランダと対戦。フルセットの激闘を制して3ー2で準決勝進出を決めた。15年ぶりのメダルに王手をかけた日本について、大会公式サイト『Volleyball World』は「日本は主に攻撃でオランダを圧倒した」と得点力を高く評価した。 ■6日の準決勝で「アメリカvs.トルコ