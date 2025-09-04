4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 6487834.3 30870 ２. 日経Ｄインバ 14576-4.48749 ３. 日経ベア２ 1016621.3 214.7 ４. 日経ブル２7867 118.0 332.2